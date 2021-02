Selena Gomez rivela: "Il nuovo EP registrato interamente con Zoom"

La cantante ha spiegato di aver realizzato quasi tutto il suo nuovo lavoro discografico, "Revelación", attraverso l'app per video conferenze Condividi:

Selena Gomez ha rivelato di aver registrato quasi tutto il suo EP "Revelación" su Zoom. Il disco, il primo in spagnolo per la cantante statunitense, ha dovuto essere monitorato tramite videochiamate a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Selena Gomez e "Revelación" approfondimento Selena Gomez canta in spagnolo, il nuovo singolo è De Una Vez “Abbiamo registrato quasi tutto l'intero EP su Zoom a causa del Covid” ha dichiarato Selena nell'ultima puntata di Footnotes di Vevo. L'artista 28enne ha inoltre spiegato che la cantautrice venezuelana Elena Rose è stata una delle "più grandi" collaboratrici dell'EP. "Lei è un'incredibile scrittrice che penso capisca davvero il mio cuore e quello che volevo dire in questo progetto".

La cantante e attrice ha inoltre parlato della realizzazione del video musicale "De Una Vez", presentato in anteprima il mese scorso e presente in "Revelación", in uscita il 12 marzo. "'De Una Vez' è stata una delle prime canzoni su cui ho lavorato. All'epoca, fare un progetto in spagnolo era solo un'idea che veniva continuamente posticipata. Poi il resto dell'EP è semplicemente successo molto rapidamente e in modo naturale” ha rivelato Selena.

Selena Gomez e “Baila Conmigo” approfondimento Selena Gomez, dopo De Una Vez annuncia nuove canzoni in spagnolo "Con 'Baila Conmigo' (secondo singolo estratto dall'EP ndr) voglio che tutti ballino – ha spiegato ancora Selena - Il video ritrae il senso di isolamento che tutti stiamo vivendo in questo momento e come la musica ci connette veramente, non importa dove siamo nel mondo". Il brano è stato prodotto da Tainy, collaboratore di Bad Bunny e J Balvin, insieme ad Albert Hype, Jota Rosa e NEON16, nonché con la star portoricana Alejandro. Non è la prima volta che Selena collabora con Tainy. I due avevano già lavorato insieme nel 2019, nel singolo "I Can’t Get Enough" con J Balvin e Benny Blanco.