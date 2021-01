Selena Gomez, dopo De Una Vez annuncia nuove canzoni in spagnolo

La popstar ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram annunciando l’arrivo di novità Condividi:

De Una Vez è il brano che ha segnato il comeback discografico della stella del pop. Poche ore fa la voce di Lose You To Love Me ha annunciato l’arrivo di nuova musica tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre duecentocinque milioni di follower che la rendono una delle celebrity più seguite al mondo sulla piattaforma.

Selena Gomez: l’annuncio su Instagram approfondimento Selena Gomez canta in spagnolo, il nuovo singolo è De Una Vez Selena Marie Gomez, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste più popolari e amate a livello internazionale grazie a una carriera che ha spaziato tra musica, piccolo schermo e settima arte. Nei giorni scorsi la popstar ha sorpreso i fan pubblicando De Una Vez che ha riscosso immediatamente ottimi consensi tanto da contare al momento più di quaranta milioni di visualizzazioni su YouTube. Ora, la cantante sembrerebbe pronta a lanciare nuova musica, stando a quanto condiviso sul suo profilo Instagram con cui tiene aggiornati i follower su carriera, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari. Infatti, Selena Gomez (FOTO) ha condiviso uno scatto inedito scrivendo: “Próximamente”. Nel giro di poco tempo la foto ha ottenuto grandi consensi tanto da contare più di tre milioni e mezzo di like. Non ci sono ulteriori informazioni sui prossimi progetti, ma numerosi fan hanno ipotizzato l’arrivo di nuova musica, sempre in lingua spagnola. A questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli futuri.