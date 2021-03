Selena Gomez, è uscito il nuovo album Revelación

La cantante statunitense appare come una dea nella copertina del suo nuovo EP “Revelación”. Disponibile da venerdì 12 marzo su tutte le piattaforme musicali e negli store, è stato inciso totalmente in spagnolo Condividi:

Dopo tre album in compagnia della sua band “Selena Gomez & The Scene” e altrettanti da solista, la cantante e attrice statunitense torna sulla scena musicale con un nuovo EP tutto in spagnolo. “Revelación”, questo il nome del disco uscito alla mezzanotte di venerdì 12 marzo, comprende 7 tracce, tra brani intimi e altri tutti da ballare. Un progetto che Selena sognava da 10 anni, per onorare le origini messicane del padre. Ora è finalmente arrivato.

“Revelación”: un progetto nato su Zoom ai tempi della pandemia approfondimento Selena Gomez mostra un'anteprima del video del singolo Adiós La cantante ha rivelato che l’album, già anticipato dall’uscita di due singoli di successo come “De una vez” e “Baila Conmigo” in duetto con il portoricano Rauw Alejandro e il producer Tainy, è nato completamente durante la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le sessioni di scrittura e registrazione sono infatti avvenute a distanza, grazie all’utilizzo dell’applicazione di video-conferenze Zoom. "Lavorare a un progetto in spagnolo è qualcosa che volevo fare da 10 anni, perché sono così orgogliosa delle mie origini”, ha raccontato Selena in un'intervista con Zane Lowe. “Un progetto in spagnolo era solo un'idea che veniva continuamente posticipata. Però, una volta iniziate le registrazioni, il resto dell'EP è semplicemente successo molto rapidamente e in modo naturale”. Il disco a tinte reggaeton è ricco di collaborazioni tra cui quella della cantautrice di origini venezuelane Elena Rose che ha aiutato Selena con la scrittura dei brani. Sono presenti anche Rauw Alejandro, Myke Towers e Dj Snake.