Selena Gomez mostra un'anteprima del video del singolo Adiós

Revelación è il titolo del nuovo progetto discografico di una delle artiste di maggior successo a livello internazionale. Poche ore fa la voce di Lose You To Love Me ha pubblicato una breve anteprima del videoclip del nuovo brano sul profilo Instagram che conta più di duecentoquindici milioni di follower che la rendono una delle celebrity più seguite in assoluto della piattaforma.

Infatti, la cantante ha pubblicato una brevissima anteprima del videoclip della canzone senza però rivelare ulteriori dettagli, questa la didascalia del post: “Te lo quería decir adiós. I wanted to tell you goodbye. Adiós”.

Selena Gomez, il successo

Nel corso degli anni Selena Gomez si è imposta come una delle star più popolari nel mondo delle sette note grazie a singoli e album in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Tra i suoi brani più amati spiccano Same Old Love, Hands to Myself e Kill Em with Kindness, quest’ultimo certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.