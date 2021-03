Selena Gomez: "Ancora una possibilità prima di ritirarmi dalla musica"

La sua carriera è iniziata nel 2007 quando è apparsa per la prima volta nel ruolo di Alex Russo de “ I maghi di Waverly ”. Da quel momento, Selena Gomez di strada ne ha fatta. Tanta. Oggi la ritroviamo attrice di successo e cantante, con ben sette dischi alle spalle, i primi tre incisi con la sua band “ Selena Gomez & The Scene ”, gli altri quattro da solista. Prioprio l’ ultimo album , dal titolo “ Revelación ” arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali il 12 marzo e sarà totalmente in spagnolo.

L’intervista che ha sconvolto i fan

La 28enne cantante e attrice statunitense, ha recentemente rilasciato un’intervista molto intima che ha letteralmente sorpreso i fan. Nel nuovo numero di Vogue USA, che uscirà ad aprile, Selena ha detto che vuole darsi ancora un’ultima possibilità prima di ritirarsi definitivamente dalla musica.

L’esternazione non è fatta per caso, ma viene anzi da un lungo periodo di riflessione dopo le tante critiche ricevute. "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo? Sentivo che “Lose You to Love Me” era la migliore canzone che avessi mai pubblicato, ma per alcune persone non era ancora abbastanza”.

È proprio per gli stessi commenti fuori luogo ricevuti, che ha dichiarato di aver chiuso con l’utilizzo dei social network e di aver affidato la gestione al suo team. “Mi sono svegliata una mattina e ho guardato Instagram, come ogni altra persona, e ho chiuso. Ero stanca di leggere cose orribili. Ero stufa di vedere la vita degli altri. Dopo quella decisione, c’è stata una libertà immediata”.

La voglia di Selena di darsi una sola e ultima possibilità nasce solo dalla vicinanza delle tante persone a cui piace la sua musica, per le quali è grata e continua ad andare avanti. La cantante aggiunge che comunque non sparirà dalle scene ma, anzi, si dedicherà di più alla recitazione e alla sua casa di produzione.