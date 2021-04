Selena Gomez per la prima volta bionda: su Instagram la foto

Selena Gomez "goes blonde", come si suol dire: l'attrice e cantante statunitense ha deciso di cedere a una rivoluzione epocale del look tricotico a cui aveva abituato i fan.

La sua chioma corvina ha passato il testimone a un inedito biondo che convince molto i suoi milioni di fan (solo poche eccezioni non avrebbero dato la propria benedizione al nuovo look).

La foto postata da poche ore sul suo profilo ufficiale di Instagram sta collezionando consensi, con like a più zeri e complimenti che stanno piovendo a cascata da qualunque parte del mondo.



Selena Gomez è infatti molto apprezzata a ogni latitudine e qualunque sua scelta, sia essa relativa a nuovi progetti professionali o a cambi di look, non passa mai inosservata.



Questa poi, con quel colore della zazzera che mai aveva sfoggiato prima d'ora, non poteva certo passare inosservata.