Selena Gomez lancia una nuova palette della sua linea beauty

La cantante ha svelato la distribuzione di una palette di ombretti tramite un post che in poco tempo ha ottenuto oltre cinque milioni di like su Instagram

Rare Beauty è il nome del brand della cantante, attrice e imprenditrice che da anni domina la scena mediatica internazionale. Nelle scorse ore la voce di Lose You To Love Me (FOTO) ha annunciato l’arrivo di una nuova palette di ombretti attraverso una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram che conta più di duecentoventi milioni di follower che la rendono una delle artiste più seguite della piattaforma.