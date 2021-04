Da Modern Love a Diavoli 2, tutte le news su film e serie tv 2021-22

Tanti set in giro per l'Italia al lavoro per le produzioni che arriveranno sui nostri schermi tra l'autunno e il nuovo anno: ecco le ultime notizie

In questo momento Valeria Golino si trova a Los Angeles e ci resterà fino a maggio per le riprese della seconda stagione di “The Morning Show”, la serie tv di Apple tv+ con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, ambientata nella redazione di un notiziario televisivo.

A maggio inizieranno le riprese de “La vita bugiarda degli adulti”, la serie Netflix basata sull'omonimo libro di Elena Ferrante (che ne aveva già dato notizia lo scorso maggio, con un trailer con la voce narrante di Emma Marrone) e prodotta dalla Fandango, che in questi giorni sta scegliendo il volto della protagonista, una ragazza tra i 14 e i 18 anni di origini campane.



In “Vita da Carlo”, la serie di Carlo Verdone per Amazon Prime Video, ci sarà anche Margherita Buy. L'attrice romana, vincitrice di sette David di Donatello e sette Nastri d'Argento, ha interpretato uno dei suoi primi ruoli di successo proprio accanto a Verdone in “Maledetto il giorno che t'ho incontrato” (1992).

Si chiama “Robbing Mussolini” il nuovo film Netflix diretto da Renato De Maria e interpretato da Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, le cui riprese sono iniziate in questi giorni: nel cast ci sarà anche Coco Rebecca Edogamhe, l'attrice bolognese protagonista di “Summertime”, serie sempre trasmessa su Netflix. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulla trama.

Nel cast della seconda stagione di “Diavoli”, il thriller finanziario targato Sky, accanto ai confermatissimi Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ci sarà anche Lin Jun Li, l'attrice di origini cinesi vista in “Quantico” e “Wu Assassins”. Vedremo Lin Jun Li anche in “Babylon”, il nuovo film di Damien Chazelle ambientato nella Hollywood degli anni Venti che vede nel cast anche Margot Robbie e Brad Pitt.



A quanto pare, Wildside è al lavoro sul remake italiano di Modern Love (la serie antologica in otto episodi di Amazon Prime Video, ispirata alla rubrica della posta settimanale del New York Times). Alla regia dovrebbe esserci Elisa Amoruso (Bellissime, Chiara Ferragni - Unposted).



Sono in corso tra l'Alto Adige e Roma le riprese di "Lovely Boy", il nuovo film diretto da Francesco Lettieri (Ultras) che sarà ambientato nel mondo della trap della capitale: il film racconterà la vertiginosa ascesa e la vertiginosa caduta del trapper Niccolò. Lettieri ha familiarità col genere: in carriera ha anche diretto i videoclip di “Argentario” di Carl Brave e Franco126 e “Cult” di Emis Killa.