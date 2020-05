“La vita bugiarda degli adulti” è il nuovo romanzo di Elena Ferrante, pronto a trasformarsi in una serie TV. Ancora un adattamento televisivo per la celebre scrittrice italiana, nota in tutto il mondo grazie al successo de “L’amica geniale”.

Il nuovo romanzo della Ferrante è stato pubblicato il 7 novembre del 2019, per poi essere tradotto in ben 25 paesi nel mondo. Un successo annunciato che ha spinto Netflix a progettare una serie TV incentrata sulla storia narrata dalla celebre autrice.

Felipe Tewes, Director of Local Language Original Series Netflix, si è così espresso in merito al nuovo progetto: “I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo. Siamo entusiasti di poter portare la sua ultima opera sugli schermi. Felici di continuare a investire in storie ‘made in Italy’”.

Lo stesso ha fatto Domenico Procacci, fondatore di “Fandango”, che ha voluto anche spiegare la connessione esistente con “L’amica geniale”: “Siamo felici di poter continuare a raccontare il mondo di Elena Ferrante. ‘La vita bugiarda degli adulti’ narra un’altra parte di quel mondo, vicina ma differente”.



La vita bugiarda degli adulti, la trama



L’ultimo libro di Elena Ferrante, “La vita bugiarda degli adulti”, racconta del potente passaggio della protagonista Giovanna dall’infanzia all’adolescenza. Il tutto avviene negli anni Novanta. L’autrice descrive al proprio pubblico la ricerca della giovane di un volto nuovo, che si adatti alla sua età. La storia trova il suo equilibrio tra due Napoli connesse ma differenti. Da una parte c’è la città di sopra, fine e altolocata, dove tutti indossano una maschera. Dall’altra invece c’è quella di sotto, che si finge a dir poco triviale. Giovanna si muove tra un mondo e l’altro, rendendosi conto come in entrambi i casi la città pare vivere, giorno dopo giorno, senza scampo.