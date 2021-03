2/13 Lapresse

Pietro Castellitto è uno degli attori emergenti del nostro cinema, e si sta facendo valere anche come regista e sceneggiatore come nel caso de "I Predatori", il film che ha ricevuto il premio per la Miglior Sceneggiatura all'ultimo Festival di Venezia.

Antonello Venditti e Pietro Castellitto insieme per "Speravo de morì prima"