Greta Scarano, le serie tv con l’attrice di 'Speravo de morì prima'

Greta Scarano è protagonista di “Speravo de morì prima”, miniserie dedicata alla vita di Francesco Totti in onda su Sky Atlantic dal 19 marzo dove interpreta Ilary Blasi. Vanta nel curriculum numerose partecipazioni a progetti per il cinema e per la tv, tra cui " In Treatment", “Non mentire”, “Il nome della rosa” e “Il commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti". Vediamo le serie principali in cui ha recitato Greta Scarano