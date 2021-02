Speravo de morì prima: Greta Scarano racconta Ilary Blasi. IL VIDEO

In onda su Sky Atlantic dal 19 marzo, nella serie tv tratta dall'autobiografia del fuoriclasse romanista c'è spazio anche per la sua dolce metà: un personaggio interpretato da Greta Scarano, non semplice per gli inevitabili confronti con "l'originale"

Da venerdì 19 marzo su Sky Atlantic andrà in onda Speravo de morì prima , la serie tv tratta dall'autobiografia di Francesco Totti (scritta insieme a Paolo Condò) e incentrata in particolare sugli ultimi anni della carriera dell'ex capitano della Roma, vissuti in conflitto con l'allenatore Luciano Spalletti e nell'inquietudine di veder finire una carriera durata venticinque anni.

Nel ruolo di Ilary Blasi, che dal 2005 è la moglie di Totti, c'è Greta Scarano: 34 anni, romana, attrice affermata da anni sia in tv (Romanzo Criminale, Squadra Antimafia, La linea verticale) che al cinema (Smetto quando voglio, Suburra). Un ruolo sicuramente singolare e per questo difficile: interpretare una celebrità del presente, un personaggio con cui il confronto è immediato, inevitabile. “Ho evitato di fare imitazioni, non avrebbe avuto senso: Ilary esiste già, la conosciamo tutti”, ha dichiarato Greta. “Sui social c'è tantissimo di lei, e io ho scaricato qualsiasi cosa. L'ho incontrata e ci ho parlato a lungo: è rarissimo poter incontrare il personaggio che interpreterai, e ottenendo la sua fiducia mi sono liberata di tutte le paure. L'ho vista madre e l'ho vista moglie, simpaticissima ed esilarante per come si rivolge al marito e ai figli. Non è una che si trattiene, ma esprime completamente ciò che pensa, anche a costo di sembrare dura”. “Speravo de morì prima è una serie davvero ben scritta”, conclude”. C'è la parte brillante, ultra-pop, dell'essere un calciatore, ma c'è anche tutta la parte dell'esplorazione della personalità di Francesco e di chi gli sta accanto”.