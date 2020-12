Vita da Carlo, in arrivo la prima serie tv di Carlo Verdone

Con l’uscita sulle piattaforme streaming di numerosi film, in tanti avevano pensato che anche Carlo Verdone (tutte le attrici dei suoi film) decidesse di rilanciare così “Si vive una volta sola”, pellicola prevista in sala a febbraio 2020. Il rinvio per la chiusura dei cinema non ha però fatto cambiare idea al regista e attore che attende il ritorno in sala per proporre al suo pubblico l’ultimo film. Una scelta ben precisa così motivata: "Perché non ho voluto l'uscita in streaming? Perché i film sono fatti per essere visti in sala, su uno schermo grande, le serie invece per la tv, c'è una bella differenza". Una sorta di rispetto nei confronti del cinema e nessuna ostilità per le piattaforme streaming. Infatti nella stessa intervista Carlo Verdone ha confermato una collaborazione per la sua prima serie tv con Amazon Prime Video. "Si chiama Vita da Carlo, in dieci puntate. Protagonista sarò io nella mia casa. Gli episodi da raccontare sono tanti".