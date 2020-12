Verdone: "La vita senza la leggerezza nella condivisione non è vita"

L'attore e regista romano commenta una foto in bianco e nero che lo ritrae in compagnia di sua sorella Silvia e Christian De Sica. Il post sul suo profilo Instagram e i suoi auguri speciali in tempi di Covid

Carlo Verdone ( tutte le attrici dei suoi film ), regista, attore e sceneggiatore che con le sue commedie ha fatto innamorare il pubblico e che recentemente ha compiuto 70 anni, ha influenzato il cinema italiano contemporaneo come pochi hanno saputo fare. Con la sua proverbiale ironia e il suo modo unico di comunicare - non solo attraverso i suoi personaggi - riesce ad arrivare al cuore della gente, come nel post pubblicato oggi sul suo profilo Instagram in cui commenta il presente che stiamo vivendo a causa della pandemia, davanti a una vecchia foto in bianco e nero inviatagli da Christian De Sica.

Sono tempi difficili, questi che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria in corso (TUTTI GLI AGGIONAMENTI), e oggi più che mai, abbiamo bisogno di sentire vicino l'affetto dei nostri cari, degli amici che non possiamo più frequentare come eravamo abituati a fare, nella spensieratezza e nella spontaneità dei gesti e delle abitudini. Carlo Verdone (70 anni di Carlo Verdone: da Borotalco a Viaggi di nozze, i suoi migliori personaggi. FOTO), che da sempre ci ha fatto ridere di noi stessi e ci ha anche aiutato a comprendere il mondo che ci circonda, condivide con tutti i suoi fan, il suo stato d'animo ricordando con nostalgia il passato felice e libero di un tempo in cui potevamo godere della "bellezza e la leggerezza di stare insieme senza patemi, pericoli. A volto scoperto. In questi giorni penso sempre alla condivisione e all'aggregazione. La vita senza la leggerezza nella condivisione non è vita".