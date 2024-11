Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: “Orgogliosa della nostra corsa"

La candidata democratica, sconfitta da Donald Trump nel voto per la Casa Bianca, dopo ore di silenzio ha commentato l’esito delle urne parlando ai suoi sostenitori alla Howard University di Washington. "La nostra lealtà alla nazione ci sarà sempre. Riconosco la sconfitta ma continuerò a lottare", ha detto. In giornata ha chiamato l’avversario repubblicano per congratularsi della vittoria

"Grazie ai miei sostenitori per la fiducia, a Biden e a tutto il mio team. Sono molto orgogliosa della nostra corsa e di come l'abbiamo condotta, unita dall'amore per il Paese, dall'entusiasmo e la gioia per il futuro dell'America". Dopo ore di silenzio dopo la sconfitta alle elezioni Usa 2024, la candidata democratica Kamala Harris, battuta da Donald Trump, ha parlato ai suoi sostenitori alla Howard University di Washington alle 16.25 ora locale, quando in Italia erano le 22.25 (TUTTI I RISULTATI). La location è la stessa dove ieri si sarebbe dovuto celebrare il party per la vittoria. "La nostra lealtà alla nazione ci sarà sempre. Riconosco la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà, continuerò a lottare. La lotta per il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena", ha detto sul palco (COSA PUÒ SUCCEDERE ORA CON TRUMP ALLA CASA BIANCA).