Snoop Dogg che smette con la marijuana era una trovata pubblicitaria

Giovedì scorso, il 16 novembre, Snoop Dogg aveva fatto molto parlare di sé per l'annuncio scioccante che aveva fatto: “Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smetterla col fumo”. Il suo messaggio si concludeva con una richiesta: “Vi prego di rispettare la mia privacy in questo momento”.

Ma adesso si capisce che il fumo a cui si riferiva il rapper non era quello del suo joint bensì quello del barbecue. Era tutta una trollata pubblicitaria per lanciare un braciere che, secondo il musicista, risolverebbe il problema del fumo che intacca i vestiti.

Sul suo profilo di Instagram ha condiviso nelle scorse ore un video in cui si scopre che era tutta una trovata pubblicitaria. Nelle ultime immagini della clip, vediamo Snoop Dogg che arrostisce un marshmallow e che se la ride. Il braciere è del brand Solo Stove.



“Effettivamente quel ‘vi prego di rispettare la mia privacy’ era troppo ironico per essere vero”, fa notare l'edizione italiana del magazine a Rolling Stone.



Potete guardare il video condiviso da Snoop Dogg sul suo account di Instagram in cui scopriamo che la decisione di smettere con il fumo in realtà cela ben altro, ossia vendere un braciere che risolverebbe il problema del troppo fumo che intacca i vestiti e che, a detta del rapper, procurerebbe la tosse.