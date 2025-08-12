Snoop Dogg confermato all’AFL Grand Final 2025

È ufficiale: la leggenda del rap Snoop Dogg animerà l’intrattenimento pre‑partita della Grand Final AFL il 27 settembre al Melbourne Cricket Ground. Un evento storico, sia per lo sport che per la musica.

È confermato: Snoop Dogg sarà protagonista dell’intrattenimento pre-partita del Grand Final AFL 2025, in programma sabato 27 settembre al Melbourne Cricket Ground (MCG). L’AFL ha presentato il rapper statunitense come una “global music icon”, pronto a trasformare quella che è già la più grande manifestazione sportiva australiana in una celebrazione culturale ad alto impatto. Per Snoop Dogg sarà la prima esibizione dal vivo al MCG, con davanti a sé potenzialmente una platea di 100.000 persone.

Snoop Dogg: "Un onore assoluto"

L’amministratore delegato dell’AFL, Andrew Dillon, ha commentato con entusiasmo: “Il Grand Final è l’evento sportivo più importante del calendario australiano — e quest’anno è ancora più grande. Snoop Dogg è un pioniere, intrattenitore autentico, e questa potrebbe essere la sua audience più iconica”.

Snoop Dogg ha risposto con il suo proverbiale carisma: “È un onore assoluto calcare il palco della finale AFL—uno dei più grandi eventi nel calendario australiano. Non vedo l’ora di portare energia e festeggiare con i fan. Rendiamola indimenticabile". Lo show è prodotto da Mushroom Group, già responsabile di grandi spettacoli Grand Final negli ultimi anni, con nomi del calibro di Katy Perry e Robbie Williams. Il cartellone includerà anche artisti australiani, per un’esperienza completa tra sport e spettacolo.