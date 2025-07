Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, presentate medaglie Giochi invernali

Design minimal, loghi stilizzati, ognuna delle due facce tagliata a metà a rappresentare due metà che, unite, rappresentano un unicum: le due città (Milano e Cortina), le due regioni (Veneto e Lombardia), le due province autonome (Trento e Bolzano), le due olimpiadi (le olimpiadi e le paralimpiadi), i due volti dell'atleta (il sacrificio e il trionfo). A presentare a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, le medaglie delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono state due leggende dello sport italiano: Federica Pellegrini e Francesca Porcellato. Un momento dal forte impatto emozionale che, come spiegato dal governatore del Veneto Luca Zaia, "raccontano la fatica, la dedizione e il percorso che ogni atleta compie per arrivare al traguardo. Ma raccontano anche il lavoro silenzioso e fondamentale di chi, dietro le quinte, rende possibile tutto questo: organizzatori, volontari, tecnici, artigiani e tanti altri insostituibili protagonisti". "Le medaglie di Milano Cortina 2026 sono molto più che semplici premi: sono il battito del cuore italiano, l'essenza del design che emoziona, il riflesso di un sogno che prende forma.

Le caratteristiche

Sono 195 gli eventi in cui verranno assegnate le medaglie. Per la precisazione si tratterà di 245 medaglie d'oro, 245 di argento e 245 di bronzo per i Giochi Olimpici. E di 137 medaglie d'oro, 137 di argento e 137 di bronzo per i Giochi Paralimpici. Per un totale di 1146 medaglie. Diametro di 80 mm e spessore di 10 mm. Con la seguente composizione. Medaglia d'oro: 500 grammi d'argento e 6 grammi di oro. Medaglia d'argento: 500 grammi di argento. Medaglia di bronzo: 420 grammi di rame.