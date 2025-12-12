Manovra 2026, in arrivo tassa di 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro

La stessa associazione dei commercianti ha detto che l’e-commerce richiede "regole moderne che garantiscono trasparenza, corretta concorrenza e sostenibilità dei territori”. Confesercenti poi osserva che lo squilibrio competitivo è amplificato anche dal quadro fiscale. Le piccole attività versano infatti all'erario circa 7 miliardi e 700 milioni di euro l'anno, di cui 4 miliardi e 400 milioni in tributi locali, mentre la Web Tax ha prodotto nel 2024 appena 455 milioni. "Occorre riportare al centro le imprese dei territori: chi produce, chi distribuisce, chi eroga servizi nelle città, nei quartieri, nei borghi. È lì che si crea valore reale, si tiene insieme la comunità e si costruisce ogni giorno quella coesione sociale di cui il Paese ha bisogno" ha commentato il presidente dell'associazione Nico Gronchi, avvertendo che i giganti dell'e-commerce, grazie alla loro struttura internazionale e alle regole dell'Unione europea, "possono spostare profitti e imposte dove è più conveniente".