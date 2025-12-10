Offerte Sky
Accordo di Amazon col fisco italiano, pagherà 723 milioni all’Agenzia delle Entrate

Economia
©Ansa

Si tratta di un versamento di 511 milioni di euro che si aggiungono agli altri 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia transport versati nei giorni scorsi. L'accordo arriva in seguito alle indagini per possibile evasione fiscale coordinate dalla procura di Milano e svolte da Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate

Accordo tra Amazon e il fisco italiano: la multinazionale ha concordato il versamento di 511 milioni di euro, che si aggiungono agli altri 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport versati nei giorni scorsi. Il colosso statunitense verserà quindi all'Agenzia delle Entrate un importo complessivo di 723 milioni di euro a seguito delle indagini coordinate dalla procura di Milano e svolte rispettivamente da Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate. L'accordo chiude le indagini avviate per il sospetto di evasione fiscale. Per Amazon sarà possibile pagare la somma usufruendo anche di meccanismi rateali.

