Pensioni, dal 2028 chi ha redditi bassi dovrà lavorare di più

Il minimale contributivo, spiega la ricerca, è cresciuto del 14,9% tra il 2022 e il 2025 (e salirà secondo le stime del 16,5% tra il 2022 e il 2026), molto più dei salari. Era infatti a 10.928 euro nel 2022. “Questo comporta - spiega Cigna - che anche chi lavora tutto l'anno perde settimane di contributi utili. A retribuzione invariata, dal 2023 al 2026 un lavoratore può perdere 22 settimane, oltre 5 mesi e mezzo di pensione futura cancellati pur avendo lavorato ogni singolo giorno”. Il dato riguarda prevalentemente chi è in part time e lavora quindi con un orario ridotto su base giornaliera o su base mensile come ad esempio i lavoratori delle mense scolastiche.