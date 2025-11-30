Pensioni e Manovra 2026, le opzioni per uscire prima dal lavoro

In questo generale riassetto, l'unico strumento destinato a rimanere in piedi sembrerebbe quindi l’Ape sociale, varato nel 2017 come sostegno temporaneo per disoccupati, caregiver e addetti a occupazioni usuranti. L’accesso è consentito a partire dai 63 anni e cinque mesi, ma soltanto a chi possiede un’anzianità contributiva compresa tra 30 e 36 anni e rientra in profili ben delineati. Non si tratta di una pensione vera e propria, bensì di un assegno-ponte fino al diritto alla vecchiaia. I numeri restano contenuti: nel 2024 i beneficiari non hanno raggiunto quota 20 mila, segnale di una misura limitata.