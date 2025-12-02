Pensioni, le migliori mete all'estero in cui trasferirsi nel 2026

Pensioni, le migliori destinazioni all'estero in cui trasferirsi nel 2026. La classificaEconomia
Introduzione
Quali sono le migliori destinazioni in cui trasferirsi quando si va in pensione? A stabilirlo è stato l'Annual Global Retirement Idex di International Living, che ha stilato una classifica delle destinazioni internazionali più gettonate per i pensionati. Nell'elenco c'è anche l'Italia.
L'analisi, effettuata da un team di esperti e citata dalla Cnn, tiene conto di diversi elementi: dal costo della vita all'assistenza sanitaria, dagli alloggi ai visti, dal clima alla facilità di integrazione. Vediamo insieme la classifica.
Quello che devi sapere
Grecia
Tra le migliori destinazioni in cui trasferirsi durante la pensione c'è la Grecia. Secondo l'Annual Global Retirement Idex, il Paese vanta uno dei permessi di soggiorno più accessibili a livello internazionale. La Golden Visa greca infatti garantisce il permesso di soggiorno a tutti i cittadini stranieri che acquistano un immobile di almeno 250mila euro. A determinare la posizione in classifica ci sono anche il clima, l'assistenza sanitaria e la qualità degli alloggi.
Panama
Tra i Paesi che assicurano i maggiori benefici per i pensionati troviamo anche Panama. Come sottolinea la Cnn, con il suo programma Pensionado il Paese dell'America centrale offre diverse promozioni per l'intrattenimento (50% di sconto), i trasporti (30%), i biglietti aerei (25%) e le spese mediche (15%). Non manca poi la bellezza paesaggistica: Panama ospita anche diversi parchi nazionali e il quartiere storico di Panama City (Casco Viejo) è patrimonio mondiale dell'Unesco.
Costa Rica
Nella classifica compare anche la Costa Rica. Secondo l'Annual Global Retirement Idex, il Paese centroamericano è al primo posto per il clima. Come sottolinea la Cnn, il 25% del territorio costaricano è costituito da foresta pluviale e il 99% dell'energia proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, il Paese è “uno dei pochi ad aver interrotto la deforestazione ospitando 10mila specie di piante e 850 specie di volatili”. Infine, la penisola di Nicoya è una delle regioni più celebri per la longevità dei suoi residenti.
Portogallo
Tra le mete migliori in cui vivere c'è anche il Portogallo, che ha ottenuto un punteggio alto per sanità, clima e sviluppo. Tra i benefici c'è il programma Golden Visa per lo sviluppo immobiliare residenziale. Come sottolinea International Living, citato dalla Cnn, “il visto standard è l'ideale perché richiede solo la prova di un reddito stabile piuttosto che di grandi investimenti”.
Messico
Come evidenzia International Living, il Messico ospita già “la più grande comunità di espatriati statunitensi del mondo”. Le categorie in cui il Paese primeggia sono visto, sviluppo e governance, costo della vita (che secondo la Cnn è “notevolmente basso”), l'assistenza sanitaria e un “percorso facile per ottenere la residenza”.
Italia
Nella classifica spicca anche l'Italia. Il nostro Paese rappresenta una meta ideale per chi va in pensione soprattutto per la “facilità di integrazione”, la sanità e l'accoglienza della popolazione locale.
Francia
Anche la Francia rientra tra le destinazioni più ambite, soprattutto per la “rinomata assistenza sanitaria”, per la quale il Paese ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto nell'Indice. Inoltre, rappresenta un'ottima meta anche per clima, natura e cucina.
Spagna
Nell'elenco non manca poi la Spagna. Grazie alla sanità e al rating di affinità, il Paese della penisola iberica rientra tra le mete più gettonate per chi va in pensione. Resta però più “debole” il costo della vita.
Thailandia
Spostandoci in Asia, il Paese più adatto alla vita in pensione è la Thailandia. Il punteggio più alto è relativo a clima, sviluppo-governance e costo della vita, che risulta molto vantaggioso.
Malesia
A chiudere la classifica è la Malesia. Grazie al costo della vita accessibile, allo sviluppo e la governance e al clima “caldo e tropicale”, il Paese del Sudest asiatico offre “una combinazione unica di infrastrutture moderne, diversità culturale e bellezze naturali”, scrive International Living.