Pensioni, le migliori mete all'estero in cui trasferirsi nel 2026

Nella classifica compare anche la Costa Rica. Secondo l'Annual Global Retirement Idex, il Paese centroamericano è al primo posto per il clima. Come sottolinea la Cnn, il 25% del territorio costaricano è costituito da foresta pluviale e il 99% dell'energia proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, il Paese è “uno dei pochi ad aver interrotto la deforestazione ospitando 10mila specie di piante e 850 specie di volatili”. Infine, la penisola di Nicoya è una delle regioni più celebri per la longevità dei suoi residenti.