Manovra 2026, incentivi e ammortamenti: le misure per le imprese

Dopo il varo della Manovra soddisfazione è stata espressa dal leader degli industriali Emanuele Orsini. "Il presidente del Consiglio ha parlato di 8 miliardi per le imprese, 2,3 miliardi per le Zes che noi abbiamo sempre sostenuto e richiesto e insieme ai sindacati abbiamo chiesto la decontribuzione fiscale dei contratti”, ha commentato a caldo il presidente di Confindustria che aggiunge come su queste tematiche "abbiamo dialogato e credo siamo stati ascoltati".

Per approfondire: Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: "Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld"