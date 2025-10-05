Anziani non autosufficienti, ipotesi fondi aggiuntivi nella Manovra

L’esigenza di garantire un’assistenza sempre più capillare risponde infine al progressivo invecchiamento della popolazione con una platea sempre più vasta di italiani non autosufficienti. Stando alle previsioni di Istat e Censis, nel 2040, un terzo della popolazione avrà almeno 65 anni, metà dei quali over 80. A crescere saranno le famiglie anziane sole che richiederanno un aumento del personale di assistenza, a partire da colf e badanti, con un conseguente aumento di spesa per le famiglie.

Per approfondire: Manovra 2026, risorse per 16 miliardi: le possibili misure dal Fisco alla Sanità