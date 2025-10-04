Manovra 2026, risorse per circa 16 miliardi: le possibili misure

La riunione del 2 ottobre a Palazzo Chigi ha dato il via libera alle previsioni sui conti pubblici per i prossimi tre anni, a partire dal rapporto deficit/Pil, in calo quest’anno al 3% - soglia limite per evitare la procedura di infrazione Ue - e nei prossimi. Viene previsto in discesa ma dal 2027 anche il debito pubblico, una volta esaurito l’impatto dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi. Sul fronte della crescita, l’esecutivo prevede un valore positivo del Pil programmatico allo 0,7% per il prossimo anno, allo 0,8% nel 2027 e allo 0,9% nel 2028.

