L'influencer Maria Rosaria Boccia è finita al centro delle polemiche dopo aver pubblicato, qualche giorno fa, una foto su Instagram insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nel post, l'influencer ringrazia il ministro “per la nomina a Consigliere per i Grandi Eventi”. Un incarico che è stato fermamente smentito dal dicastero. Ora, le opposizioni hanno presentato due interrogazioni parlamentari per approfondire la questione.

Chi è Maria Rosaria Boccia

Maria Rosaria Boccia, 41 anni, è influencer e presidente dell'associazione Fashion week Milano moda. Sul suo profilo social, che in questi gioni è cresciuto di follower, pubblica diverse foto con esponenti politici: dal ministro Sangiuliano al ministro Lollobrigida. È organizzatrice di eventi e promotrice di progetti legati alla nutrizione e alla dieta mediterranea ed è stata anche nominata presidente del comitato tecnico-scientifico dell'intergruppo parlamentare "La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere".



Lo sfogo di Boccia

Dopo la polemica, Boccia ha pubblicato uno sfogo sui social: "Sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il Ministro continuano ad esserci ottimi rapporti", ha scritto l'influencer in un post. "Ad oggi il Decreto di nomina a Consigliere del Ministro "Grandi Eventi" (a titolo gratuito) è stato firmato dal Ministro ed attendiamo la ratifica della nomina – ha aggiunto –. Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati".