"Il consiglio dei ministri vara il Comitato per celebrare 2 secoli e mezzo di Napoli" recitava il post pubblicato dall'account del ministro della Cultura. Si dimette il social media manager. Sangiuliano: "Errore suo"

"Il consiglio dei ministri vara il Comitato per celebrare 2 secoli e mezzo di Napoli" recitava il post pubblicato dall'account del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Peccato che mancasse uno zero e gli anni fossero 2500. Protagonista dell'ultima gaffe - appena due mesi fa quella su Cristoforo Colombo - del ministro è infatti un post su Instagram dove l'ex direttore del Tg2 ha ridotto la storia di Napoli, la sua città di nascita, ad appena 250 anni. Un errore commesso dal suo social media manager, ha spiegato su X il ministro: "L'errore sul profilo Instagram relativo alla nascita del Comitato nazionale 'Neapolis 2500' evidentemente è del mio social media manager. Per questo ho accettato le sue dimissioni".