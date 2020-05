Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono tornati in piazza, all'Arco della Pace, per un flash mob con striscioni i ristoratori di Milano multati la settimana scorsa perché avevano provocato un assembramento mentre protestavano contro il governo per le regole sulla riapertura. Questa volta erano soltanto una piccola rappresentanza di 6-7 persone che hanno voluto dimostrare la loro solidarietà e vicinanza ai colleghi ristoratori toscani che oggi hanno sfilato a Firenze, anche loro per chiedere regole certe per la riapertura delle attività. “Io non apro a queste condizioni, il mio ristorante non può aprire così come quelli di altri colleghi", ha ribadito Alfredo Zini uno dei ristoratori che animano la protesta a Milano. (DIRETTA)

7:13 – Ristoratori di Milano ancora in piazza

Sono tornati in piazza, all'Arco della Pace, per un flash mob con striscioni i ristoratori di Milano multati la settimana scorsa perché avevano provocato un assembramento mentre protestavano contro il governo per le regole sulla riapertura. Questa volta erano soltanto una piccola rappresentanza di 6-7 persone che hanno voluto dimostrare la loro solidarietà e vicinanza ai colleghi ristoratori toscani che oggi hanno sfilato a Firenze, anche loro per chiedere regole certe per la riapertura delle attività. I ristoratori milanesi hanno portato in piazza due striscioni con le scritte "Milano come Firenze ristorazione italiana unita" e "I ristoratori Lombardi ringraziano i colleghi toscani", riferito allo striscione che i colleghi toscani hanno mostrato in loro solidarietà. “Io non apro a queste condizioni, il mio ristorante non può aprire così come quelli di altri colleghi", ha ribadito Alfredo Zini uno dei ristoratori che animano la protesta a Milano.

7:11 - Gallera: “Tariffa tamponi in laboratori privati è di 62 euro”

È di 62,89 euro la tariffa dei tamponi nei laboratori privati stimata dalla Regione Lombardia per chi vorrà fare test sierologici in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro: lo ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook, aggiungendo che "chi li propone deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari" e che se si risulta positivi "bisogna mettersi in isolamento 14 giorni". Insomma questi test "non devono gravare sulla sanità pubblica".