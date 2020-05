Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In caso di febbre superiore a 37,5, il lavoratore non dovrà comunque recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede. Sarà l'ufficio del personale all'Ats territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a fornire le opportune indicazioni alle quali la persona interessata dovrà attenersi

7:23 - Partito dal Perù verso Milano quarto volo di italiani

Un gruppo di 260 turisti italiani, bloccati da tempo in Perù per le restrizioni ai voli internazionali causate dalla pandemia da Coronavirus, è partito ieri sera dall'aeroporto di El Callao, vicino a Lima, a bordo di un aereo di Air Europa diretto a Milano. Si tratta del quarto volo organizzato dall'ambasciata d'Italia nella capitale peruviana, guidata dall'ambasciatore Giancarlo Curcio, d'intesa con l'Unità di crisi della Farnesina.

7:21 - Lombardia, obbligo rilevazione temperatura a lavoro

La misurazione della temperatura al personale dovrà essere effettuata prima dell'accesso sul posto di lavoro ma anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i primi sintomi di infezione da Covid-19 (ad esempio tosse, raffreddore e congiuntivite). In caso di febbre superiore a 37,5, il lavoratore non dovrà comunque recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede. Sarà l'ufficio del personale all'Ats territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a fornire le opportune indicazioni alle quali la persona interessata dovrà attenersi. Quanto ai clienti o utenti, la misurazione della temperatura è "fortemente" raccomandata prima dell'accesso. Se dovesse risultare superiore a 37,5 non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. Fortemente raccomandato, infine, l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale compilando quotidianamente il questionario 'CercaCovid'. L'ordinanza ha effetto fino al 31 maggio, salvo proroghe.

7:19 - Lombardia, tamponi grazie a progetto con Rotary

"Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento della capacità di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia e nello specifico Ats di Bergamo e l'Asst Bergamo est". Questo è quanto sottolinea, in una nota, la Regione Lombardia a proposito dell'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo, di cui ha parlato il sindaco Giorgio Gori. "L'iniziativa - evidenzia la Regione - è stata presentata alla stampa lo scorso 7 maggio".