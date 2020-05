Coronavirus, in Lombardia 522 nuovi contagi e 111 decessi

I decessi in Regione salgono a 15.296 mentre continua a diminuire il numero dei ricoverati: 297 in terapia intensiva, meno 10, e 4818 negli altri reparti, meno 189, rispetto a ieri

Sono 522 più di ieri le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia (che in totale sono 83.820) a fronte di 14.080 tamponi processati (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). I decessi in Regione salgono a 15.296, 111 più di ieri, mentre continua a diminuire il numero dei ricoverati: 297 in terapia intensiva (- 10) e 4818 negli altri reparti (-189).

I dati a Milano e nelle altre province

A Milano i nuovi casi di positività sono 169 (ieri 105) di cui 66 in città (ieri 63). Dati bassi a Bergamo, più 29 (ieri 24) e a Brescia, più 106 (ieri 94). Tutte sotto i 30 nuovi contagiati le altre province lombarde tranne Como, più 42, Monza e Brianza, più 41, e Pavia, più 47.