Coronavirus Milano, Sala a Fontana e Speranza: "Più chiarezza su test"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video dedicato all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) è tornato a parlare dei test sierologici e dei tamponi commentando le parole di ieri dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. "Ieri Regione Lombardia ha detto, attraverso il suo assessore al Welfare, che c'è un'apertura affinché i privati facciano i test - ha spiegato -, dicendo però che se li pagano loro, 62 euro a test e che se ne prendono la responsabilità". Affermazione che il primo cittadino del capoluogo lombardo ritiene "un po' bizzarra" perché "lo stesso assessore pochi giorni fa ha detto 'invito tutti a non farli, li ritengo inutili'. Se però li fanno i privati possono essere utili, chissà...".

Le domande del sindaco a Fontana e Speranza

Sala ha proseguito il suo ragionamento chiedendosi "Come è pensabile che se un cittadino è lombardo oppure veneto, abbia un trattamento diverso rispetto ai test sierologici?". Il sindaco ha spiegato che "il testo unico, che precede il Titolo V della Costituzione, dice che il sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione nel suo territorio. È bizzarro perche' il sindaco lo è senza alcun potere. Oggi i miei cittadini mi chiedono di fare test, e sono tanti i dipendenti del Comune di Milano che mi scrivono 'io rientro a lavoro se mi fate il test'. Capite il mio imbarazzo". Il primo cittadino, poi, fa due domande: "La prima è rivolta al governatore Fontana e al ministro Speranza: ci fate chiarezza di cosa esattamente pensate di questi test? E in più chiedo al ministro: come è pensabile che se un cittadino è lombardo oppure veneto abbia un trattamento diverso rispetto ai test? La seconda domanda è al mio collega Fontana che dice 'riapriremo sulla base di dati epidemiologici'. Quali sono questi dati?".