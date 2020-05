Coronavirus, in Lombardia 614 nuovi casi e 62 decessi

Sono 19 meno di ieri i ricoverati in terapia intensiva e 175 in meno i pazienti Covid negli altri reparti. Il totale di contagiati è di 82904

In Lombardia sono 614 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. Lo ha riportato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA FASE 2 A MILANO). I deceduti sono 62 mentre sono 19 meno di ieri i ricoverati in terapia intensiva e 175 in meno i pazienti Covid negli altri reparti. Il totale di contagiati è di 82904, con un aumento di 1033 in più di ieri perché sono stati inseriti i risultati di tamponi dei giorni scorsi rimasti indietro. Sono in totale 15.116 i deceduti, 322 i ricoverati in terapia intensiva e 5.222 negli altri reparti.

Gallera: "In Lombardia tamponi a 90% degli ospiti in Rsa"

"In Lombardia è stato sottoposto al tampone il 90% degli ospiti delle rsa e il 25% è risultato positivo", ha affermato Gallera sottolineando ''l'azione virtuosa" della Regione per verificare lo stato del contagio nelle residenze per anziani.

"Dato odierno risente del numero record di tamponi"

Il dato odierno dei contagiati in Lombardia, secondo l'assessore, risente del numero record di tamponi effettuati, 20.602, ma è frutto anche di tamponi processati nei giorni precedenti dato che, come ha chiarito Gallera, la Regione non è ancora in grado di processarne ogni giorno un numero superiore ai 15-16mila. "Siamo passati da tre laboratori con mille tamponi - ha ricordato l'assessore - a 45 laboratori per 15-16mila tamponi, che puntiamo a raddoppiare entro 3-4 settimane massimo", anche se "c'è un problema di recupero di reagenti e di reperire macchine meno diffuse".

"Tariffa per test sierologici privati sarà 62 euro"

Avranno una tariffa di 62 euro i test sierologici per chi li vorrà fare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro, ha spiegato l'assessore, aggiungendo che "chi li propone deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari" e che se si risulta positivi "bisogna mettersi in isolamento 14 giorni". Insomma questi test "non devono gravare sulla sanità pubblica".