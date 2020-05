Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri in Lombardia "entro giovedì penso di dare una risposta che sia positiva o negativa", ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a Mattino Cinque commentando l'accordo tra Governo e Regioni per le riaperture differenziate. "Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del Governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l'Inail - ha chiarito Fontana - a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:32 - Fontana: “Studi sul plasma a Pisa? L'importante è il risultato”

Perché il governo ha affidato la sperimentazione della cura con il plasma contro il coronavirus, nata dalla collaborazione dell'ospedale di Pavia e di Mantova, all'Università di Pisa? "Bella domanda, la cosa importante è che ci sia la massima collaborazione" tra gli istituti e che "si raggiunga un risultato", ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a Mattino Cinque. "In questo momento credo che si debba riconoscere merito ai nostri ricercatori e se si è deciso che non si deve dare un riconoscimento politico va bene cosi, l'importante è che si riesca ad arrivare ad una soluzione per il virus", ha risposto Fontana a chi gli chiedeva se questa scelta indicasse un mancato riconoscimento dell'eccellenza lombarda.

9:13 – Fontana: “Entro giovedì darò risposte sulle riaperture”

Sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri in Lombardia "entro giovedì penso di dare una risposta che sia positiva o negativa", ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a Mattino Cinque commentando l'accordo tra Governo e Regioni per le riaperture differenziate. "Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del Governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l'Inail - ha chiarito Fontana - a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più". "E' ovvio che il nostro interesse sarà prima di tutto di valutare le condizioni e i numeri dell'epidemia" e " prima di fare qualsiasi valutazione voglio vedere i numeri: se vanno come nelle ultime 2 settimane" con un contagio "in discesa e soprattutto tra qualche giorno inizieremo a vedere gli effetti della riapertura del 4 maggio e fosse positivo, credo che si potrà pensare di riaprire qualche attività", ha aggiunto il governatore.

7:12 - Quasi 14mila controlli in 10 giorni nel Pavese



Quasi 14mila controlli (per l'esattezza 13.931) effettuati nei primi 10 giorni di maggio, con 439 sanzioni. Questo è il bilancio delle attività svolte dalle forze dell'ordine in provincia di Pavia, per far rispettare le regole contro la diffusione del Coronavirus. Le operazioni hanno compreso la prima settimana della Fase 2, dal 4 al 10 maggio. Le verifiche hanno riguardato anche gli esercizi commerciali, che sono ripartiti soprattutto con le attività di asporto di bar e ristoranti. In questo settore le multe sono raddoppiate, passando dalle 37 dell'ultima decade di aprile (quando però era ancora in vigore il lockdown) alle 74 dei primi 10 giorni di maggio.

7:08 - Avvocati Milano: "Incertezza su udienze e sicurezza"

La Camera penale di Milano esprime "preoccupazione e disappunto per una situazione di incertezza" sulla fase 2 della giustizia nel Tribunale milanese, con la ripresa da oggi delle udienze anche non urgenti. In particolare, gli avvocati milanesi chiedono "un intervento chiarificatore immediato, che consenta di non creare inutili afflussi all'interno del Palazzo di Giustizia, oltre ad assicurare la possibilità di un pieno esercizio del diritto di difesa in 'sicurezza'". La Camera penale, in particolare, chiede chiarimenti su "quali siano le udienze che verranno effettivamente trattate a partire" da oggi, sulle "modalità di celebrazione", sulle "misure organizzative e sanitarie nelle aule, che garantiscano la celebrazione 'in sicurezza' di processi con molte parti" e ancora sul "mancato possibile accesso telematico a tutte le cancellerie". Una "disorganizzazione che rischia di far sì che vi siano inutili accessi all'interno del Palazzo di Giustizia, con conseguente rischio per la salute di tutti".