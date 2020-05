Coronavirus Lombardia, F.Sala a Sky TG24: "Mobilità sale nel weekend"

Secondo il vice governatore lo smart working "diminuisce il movimento durante i giorni feriali, invece le misure un po’ più allentate del Dpcm danno più mobilità durante il weekend, per via delle attività sportive”

"Nella regione Lombardia lunedì scorso - afferma a Sky TG24 il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala - avevamo il 60% di mobilità rispetto a un giorno normale, mentre ieri abbiamo avuto il 56%, quindi in un giorno feriale la mobilità all'interno della regione Lombardia diminuisce. Il dato invece è diverso nel weekend: se prendiamo sabato 2 maggio, avevamo il 38% di mobilità rispetto a un sabato di normalità, mentre sabato 9 abbiamo avuto il 52%". Secondo i dati riportati da Sala si assiste a "un aumento della mobilità durante il weekend e una diminuzione nei giorni feriali". Inoltre, lo smart working "diminuisce il movimento durante i giorni feriali, invece le misure un po' più allentate del Dpcm danno più mobilità durante il weekend, per via delle attività sportive".

"In Lombardia al via i test sierologici"

“Abbiamo dato il via, stabilendo alcune regole, ai test sierologici e ai tamponi legati ai test sierologici - precisa Sala -. Più tardi daremo tutte le modalità ai cittadini e alle imprese, spiegando come aderire a questi programmi. Ricordiamo che i test sierologici non hanno evidenza su chi è infetto o meno, ma è un’indagine che serve alla medicina e alla ricerca”.

"Prima di riaprire è necessario sapere come farlo"

Per quanto riguarda le riaperture, “stanno arrivando in questo momento le linee guida del Governo - afferma il vice governatore -, stiamo ricevendo in queste ore le modalità con le quali ci dice di riaprire determinate attività. In base a quello poi, unendo i dati sanitari, prenderemo una decisione. Prima di decidere quando riaprire è giusto sapere come bisogna farlo”.