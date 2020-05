Coronavirus Italia, bollettino del 13 maggio: 222.104 casi totali

I decessi totali registrati ad oggi sono 31.106. Aumenta anche il numero dei guariti: sono 3.502 nelle ultime 24 ore per un totale di 112.541. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 2.735.628 in totale

Sempre meno ricoverati in terapia intensiva

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 3.502, per un totale di 112.541. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, la Protezione civile fa sapere che sono 2.735.628 in totale. Continuano inoltre a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 893 i pazienti, 59 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 47. Di questi, 307 sono in Lombardia, 15 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.172, con un decremento di 693 rispetto alle ultime 24 ore. Sono invece 65.392 le persone in isolamento domiciliare, 2.057 in meno rispetto a ieri.