Jennifer Aniston, scherzo a tema Friends. VIDEO

Jennifer Aniston è nota a tutti come Rachel di “Friends”. Ha recitato in numerose commedie di successo e premiata per la serie drammatica “The Morning Show”

Jennifer Aniston vs Angelina Jolie: Akim Zejjari sceglie Angelina!

Jennifer Aniston vs Angelina Jolie: Barbara Tarricone sceglie Jen!



Jennifer Aniston è uno dei personaggi più noti di Hollywood. La sua filmografia è alquanto lunga, con il suo primo film che risale al 1993, “Leprechaun”. Da allora ha preso parte a svariate pellicole, ultima delle quali “Murder Mystery” del 2019, al fianco di Adam Sandler. È innegabile però che il suo volto venga automaticamente associato a quello di Rachel, una dei sei protagonisti di “Friends”, tra le sitcom più note e rilevanti della storia della televisione.

Una connessione automatica, che viene fatta tanto dai fan quanto dai suoi colleghi di set. È quasi impossibile dunque non lasciarsi andare almeno a un riferimento a “Friends”, come accaduto sul set di “Come ti spaccio la famiglia”, commedia con Jason Sudeikis. Nei bloopers del film vi è una sequenza che vede protagonista proprio Jennifer Aniston, al centro di un esilarante scherzo. Le co-star dell’attrice hanno infatti orchestrato una scena esilarante. Jason Sudeikis doveva accendere lo stereo, riproducendo il brano “Waterfalls” delle TLC. Ciò che viene trasmessa invece è “I’ll Be There For You”, colonna sonora di “Friends”, dei The Rembrandts. Una scena che mostra una Aniston visibilmente commossa.

Vita e carriera di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è indubbiamente una delle attrici più note di Hollywood. Negli anni ha dato vita a una carriera di grande successo, tanto in televisione quanto al cinema. Di lei, negli anni, si è molto parlato anche per la sua vita privata. Dopo tre anni di relazione, ha sposato Brad Pitt nel 2000. Un’unione durata cinque anni, con l’annuncio della separazione nel 2005, dato il colpo di fulmine dell’attore con Angelina Jolie.

La sua seconda importante relazione viene annunciata nel 2011. È al fianco di Justin Theroux, che ha sposato nel 2015. Anche in questo caso però la storia coniugale è durata alquanto poco, con la separazione annunciata nel 2018. Nel 2020 si è tornati a parlare di lei e Brad Pitt, dato l’ottimo rapporto che i due ex sembrano avere oggi. Il divorzio con Angelina Jolie ha scatenato numerose voci di gossip e, nonostante non vi siano prove concrete, molti giornali di gossip americani sono pronti a scommettere su un ritorno di fiamma.

I film cui ha preso parte sono 40, anche se il primo in assoluto, “Il mio amico Mac”, la vede come comparsa non accreditata. Svariati i titoli di gran successo, dal 1993 a oggi. Nel 2003 è in “Una settimana da Dio” con Jim Carrey, mentre nel 2004 è con Ben Stiller in “e alla fine arriva Polly”. Particolarmente apprezzato “Friends with Money”, così come “Ti odio, ti lascio, ti…” e “Io & Marley”.

Prende parte nel 2009 al film corale “La verità è che non gli piaci abbastanza”, con attori come Scarlett Johansson, Jennifer Connelly, Ben Affleck, Drew Barrymore e Bradley Cooper. È tra le co-protagoniste dei due capitoli di “Come ammazzare il capo” e protagonista con Jason Sudeikis in “Come ti spaccio la famiglia”.

I successi più importanti sono però giunti in televisione. Dal 1994 al 2004 è sul set di “Friends”, sitcom celeberrima con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Per quanto le 10 stagioni con i suoi “amici” rappresentino il punto più alto della sua carriera, critica e pubblico hanno particolarmente apprezzato anche “The Morning Show”. Si tratta del suo ultimo lavoro televisivo. Una serie con Reese Witherspoon e Steve Carell, che mostra il dietro le quinte di uno show mattutino americano. Una serie per la quale è stata nominata ai Golden Globe. Premio vinto per “Friends” nel 2003, un anno dopo l’Emmy portato a casa per la sitcom. Nella sua bacheca però scintillano anche due Screen Actors Guild Awards, per “Friends” nel 1996 e per “The Morning Show” nel 2020.