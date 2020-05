Netflix, Space Force, il trailer della nuova serie con Steve Carell

Creata da Steve Carell e Greg Daniels , questa serie promette d’essere unica nel suo genere, basata su un’idea che in molti potrebbe generare un déjà-vu. In passato infatti Donald Trump aveva parlato di un nuovo ramo dell’esercito americano, atto a difendere lo Spazio. Qualcosa è dunque scattato nella mente di Steve Carell e Greg Daniels, duo affiatato dopo la creazione della versione americana di “ The Office ”. Hanno così pensato di dare vita a una comedy totalmente demenziale, dai toni surreali, il cui trailer sta già facendo impazzire i fan.

Space Force, la trama

Il protagonista della comedy è Mark Naird, generale dell’esercito che inavvertitamente fa decollare uno shuttle spaziale. Un caso che fa scalpore e per il quale viene punito. È giunto l’ordine di dar vita a una nuova sezione dell’esercito americano, la “Space Force”. Mark è incaricato di dirigerla, tra le risate dei suoi parigrado.

L’obiettivo di questa divisione è quello di esplorare lo spazio, difendendo la Terra da potenziali minacce esterne e, al tempo stesso, colonizzare nuovi territori inesplorati. Una missione tutt’altro che semplice, con Naird che intende ottenere il massimo, evitando di ritrovarsi a dover gestire un totale fiasco. Al suo fianco c’è sua moglie Maggie, mentre in ambito lavorativo è pronto ad aiutarlo lo scienziato Adrian Mallory.

In merito alla nuova comedy si è espresso lo stesso Steve Carell: “La nascita del progetto è stata alquanto insolita. Netflix voleva una serie che fosse divertente e tutti risero in una riunione nell’ascoltare l’idea di un prodotto dedicato alle origini di una Forza Armata Spaziale. Non vi era nessuna idea concreta, soltanto il titolo. Ho così chiamato Greg e gli ho proposto di realizzarla, senza nessuna base. Ci siamo seduti e abbiamo deciso che la serie avrebbe dovuto affrontare le origini di questa Space Force, così come della persona incaricata dello sviluppo del progetto”.

Ecco il cast principale di “Space Force”: