Cameron Diaz ha svelato l’importanza di Gwyneth Paltrow nella sua vita

Le due attrici hanno chiacchierato in una diretta su YouTube consolidando ulteriormente la loro amicizia. Cameron Diaz ha spiegato l’affetto che la lega a Gwyneth Paltrow e la scelta di ritirarsi dalle scene

È un rapporto speciale, quello che lega Cameron Diaz (FOTO) a Gwyneth Paltrow (FOTO). A parlare di questa amicizia ora è proprio l’attrice statunitense protagonista di “Tutti pazzi per Mary” e “The Mask”. In una lunga chiacchierata pubblicata su YouTube, Cameron Diaz ha ringraziato dal profondo del cuore l’amica e collega per averla supportata a lungo e averla spronata a diventare mamma.

Le parole di Gwyneth Paltrow approfondimento Gwyneth Paltrow, i migliori film con l'attrice “Non sarei diventata madre, se non fosse stato per te”: queste le parole di Cameron Diaz. La 47enne si è lasciata intervistare per Goop, il brand di Gwyneth Paltrow. “Quando ne parlavamo, io dicevo sempre di non volere avere figli. E tu mi rispondevi che mi sarei sposata, che avrei avuto dei bambini”, ha raccontato. Quello a cui le due hanno dato vita è un divertente siparietto. “Eri sempre al mio fianco. Mi dicevi che non capivo, e che se non avessi provato a fare un figlio alla lunga me ne sarei pentita. Ora devo darti ragione” ha detto la Diaz alla collega e amica. Per poi scherzarci sopra: “Eri così convincente!”. La risposta della Paltrow? “Lo avevo previsto: sapevo che saresti stata una mamma straordinaria. Alcune donne non sono portate ad esserlo, ma era evidente che tu fossi nata per farlo”.