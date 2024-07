Suicida dopo estorsione a sfondo sessuale: un arresto a Modena

Un 40enne italiano, su ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Modena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione aggravata continuata e istigazione al suicidio. Il caso cui si riferisce l'arresto risale al 23 agosto 2023: un uomo di 50 anni si tolse la vita, impiccandosi, non potendo più sostenere il ricatto da parte di due persone che minacciavano di diffondere alcune sue immagini sessuali, chiedendogli soldi. Sono ancora in corso le ricerche del complice del 40enne, un uomo di origini ivoriane di 26 anni, anche lui destinatario della misura. L'ipotesi è che i due agissero come professionisti di "sextorsion" - quando su internet si minaccia di diffodnere materiali sessualmente per estorcere denaro o altro - anche ai danni di altre persone.

