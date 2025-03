Caso Serena Mollicone, oggi l'udienza in Cassazione

Attesa per l’udienza che potrebbe mettere la parola fine sul processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce assassinata nel giugno del 2001. Se la Cassazione confermerà le assoluzioni, il caso Mollicone rischia di chiudersi definitivamente senza colpevoli. In caso contrario, gli atti potrebbero essere rinviati per un nuovo processo

È attesa in giornata l'udienza in Corte di Cassazione che potrebbe scrivere la parola fine sul processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce assassinata nel giugno del 2001. Gli unici tre imputati rimasti nel procedimento sono Franco, Annamaria e Marco Mottola, rispettivamente l'ex comandante della caserma dei Carabinieri di Arce, sua moglie e suo figlio. Sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma sono stati assolti sia in primo che in secondo grado.