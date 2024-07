Introduzione

Il 1° giugno 2001 Serena Mollicone, 18enne di Arce, nel Frusinate, sparisce nel nulla. Il suo corpo verrà ritrovato due giorni dopo, senza vita, in un bosco della zona. Mani, piedi e bocca legati. Avrebbe dovuto sostenere la maturità di lì a poco.

Anni di indagini non portano a nulla. Prima viene accusato dell'omicidio un carrozziere che aveva dichiarato di averla vista, il giorno dell'omicidio, litigare con un ragazzo. Ma poi viene dichiarato innocente. Nel 2008, un carabiniere di Arce si suicida: pochi giorni prima aveva rivelato agli inquirenti che il 1° giugno 2001 Mollicone era entrata in caserma, ma non ne era mai uscita. Lì - dicono gli inquirenti - è stata uccisa: ha litigato con il figlio del maresciallo dei tempi, Marco Mollicone, che voleva denunciare per spaccio di droga. Lui l'ha colpita, lei è svenuta. Poi è stata legata e i genitori di Mollicone lo hanno aiutato a sbarazzarsi del corpo. Il 12 luglio 2024 arriverà la sentenza d'appello