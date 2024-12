Simonetta Cesaroni, archiviazione respinta per il delitto di Via Poma

A respingere l’archiviazione è stata la gip di Roma Giulia Arcieri, che ha chiesto ai pm di fare luce sull’intervento di “poteri forti” nelle vecchie indagini inquinate. Secondo la magistrata vi sarebbe stato il tentativo di proteggere non solo l’assassino di Simonetta Cesaroni, uccisa il 7 agosto 1990, ma anche l’ufficio di via Poma dove ci sarebbero stati documenti riservati dei servizi segreti. Come riporta Repubblica, Arcieri “chiede ai pm che venga fatta piena luce sugli 007, sulle inchieste passate e anche sul celebre colpo di Massimo Carminati al caveau della cittadella giudiziaria del 1999. Tante le persone che la procura dovrà sentire, vecchi protagonisti e soggetti mai ascoltati prima. Tra questi ci sono anche Carmine Belfiore, ex questore di Roma e numero due della polizia, e Sergio Costa, ex 007 e genero dell’allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Scambiato, per una svista da parte della gip, con l’attuale vicepresidente della Camera: «Un omonimia», dice lui. «L’agente citato dalla gip non sono io». Insomma, sono passati quasi 35 anni ma il mistero continua a infittirsi”.