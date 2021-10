I migliori fermenti lattici, da Yovis a Codex

Dentro il nostro intestino ci sono migliaia di batteri diversi che possiamo considerare “buoni”. Questi vivono in un delicato equilibrio che favorisce il regolare funzionamento del nostro organismo, dalle attività intestinali a quelle immunitarie. Quando la flora intestinale è alterata e si soffre di disturbi come diarrea, stitichezza, infezioni alle vie urinarie e quant’altro, si può ricorrere all’assunzione di integratori alimentari per ripristinarla. Ecco una lista dei migliori fermenti lattici in commercio