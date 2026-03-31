Situata a bordo lago, i cani potranno muoversi e giocare in sicurezza in un'area protetta. Il nuovo spazio del parco romano è dotato di zone ombreggiate, sedute e fontanella, è recintato e realizzato con erba sintetica di alta qualità e sarà inaugurato il 3 aprile ascolta articolo

Magicland e Anas hanno ideato un'area cani ludico-ricreativa. Si chiama DogLand - Anas, sarà inaugurata il 3 aprile ed è tra le prime aree in Europa pensate per gli amici a quattro zampe in un parco divertimenti. “Con questo progetto vogliamo lanciare un messaggio semplice ma forte: i cani fanno parte della famiglia e non devono essere lasciati indietro, nemmeno quando si va al parco divertimenti”, ha dichiarato Guido Zucchi, Amministratore Delegato di Magicland. “Partecipare a questa iniziativa con Magicland ci rende orgogliosi perché è una nuova azione concreta che permette di proteggere e salvare vite. Anas salva in media un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito, abbandonato e ucciso", ha commentato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme.

MagicLand e Anas presentano DogLand - Anas

Come sarà l'area per cani di Magicland Situata in posizione centrale del parco a bordo lago, l’area è uno spazio verde e protetto dove i cani potranno muoversi, giocare e rilassarsi in sicurezza, sempre accompagnati dalle famiglie. Completamente recintata e realizzata con erba sintetica di alta qualità, DogLand - Anas è dotata di zone ombreggiate, sedute e fontanella. Elemento distintivo è il “percorso agility” in legno a sei stazioni, progettato per stimolare movimento, gioco e interazione: pedana di attesa, pedana mobile, slalom, ostacolo regolabile, palizzata e anello fisso. Un tracciato dinamico che trasforma la visita al Parco in un momento di attività condivisa con i propri amici a quattro zampe. DogLand - Anas rappresenta l’incontro tra due visioni complementari: da un lato l’impegno di Anas nella prevenzione dell’abbandono e nella sicurezza stradale, dall’altro la volontà di Magicland di rendere il Parco sempre più inclusivo e vicino ai nuovi stili di vita delle famiglie, in cui l’animale domestico è a tutti gli effetti un membro del nucleo.

MagicLand e Anas presentano DogLand - Anas

Ad Magicland: "Il parco è sempre stato aperto agli amici a quattro zampe. Da oggi c'è uno spazio per loro" “Questa area nasce per permettere alle persone di vivere il tempo libero insieme ai propri animali in modo responsabile, sicuro e sereno. I cani sono sempre stati i benvenuti a Magicland, accompagnando le famiglie nella loro visita al parco", ha commentato Guido Zucchi, Amministratore Delegato di Magicland. "Tuttavia, finora non avevano uno spazio di svago pensato per loro. Con DogLand - Anas possiamo offrire anche a loro un’area dedicata al divertimento e al benessere, progettata su misura. Inoltre, la collaborazione con Anas, da anni in prima linea contro l’abbandono, rende questo progetto ancora più significativo”. Potrebbe interessarti Scoperto canile abusivo sul tetto 26 cani sequestrati