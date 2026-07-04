Ma quali sarebbero quindi le novità? Con il nuovo sistema, le aree caratterizzate da un'elevata presenza di impianti rinnovabili e da minori congestioni potrebbero così registrare prezzi più bassi, mentre quelle più dipendenti dal termoelettrico o dalle importazioni rischierebbero di sostenere costi superiori. L'intento è rendere il mercato italiano più coerente con il modello adottato nel resto d'Europa e offrire indicazioni di prezzo più efficaci, capaci di orientare sia gli investimenti sia le scelte dei consumatori, favorendo ulteriormente lo sviluppo del fotovoltaico e dell'eolico.