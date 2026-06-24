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Cronaca

Allarme caldo, l’esperto: “L’Italia come la Thailandia”

Cristian Paolini

Cristian Paolini
©Ansa

La lunga ondata di caldo che sta investendo in questi giorni l’Italia rischia di non essere una parentesi temporanea, ma il preludio a una stagione con temperature ben sopra la media. Un’estate torrida con fenomeni come le notti Super Tropicali con minime di 27° che avvicinano il nostro Paese ai valori con cui convivono realtà lontane come Thailandia o Indonesia. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Tedici de IlMeteo.it che ci ha anticipato quella che potrebbe essere la tendenza stagionale 

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