Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone.

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