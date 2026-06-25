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Caldo record, oggi la giornata peggiore: bollino rosso in 17 città. LIVE

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Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo

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Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone.

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Dopo l'ondata di caldo che negli ultimi giorni attanagalia l'Italia, in tanti sul web provano ad affrontare l'afa con ironia. Diversi utenti hanno condiviso meme, battute e immagini esilaranti raccontando con sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana durante l'ondata di calore. Ecco una selezione delle immagini e delle frasi più divertenti diventate virali.

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Ondata caldo in Europa, per l'Oms è emergenza sanitaria. VIDEO

A Palermo rischio di ondate di calore, livello di preallerta e pericolo di incendi

La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. Per la città di Palermo è previsto, anche per domani un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo), con temperature massime percepite di 33 gradi centigradi. Livello di preallerta e pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi.

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