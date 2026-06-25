Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo
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Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone.
Gli approfondimenti:
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Buongiorno e caldo, le immagini e le frasi più divertenti sui social
Dopo l'ondata di caldo che negli ultimi giorni attanagalia l'Italia, in tanti sul web provano ad affrontare l'afa con ironia. Diversi utenti hanno condiviso meme, battute e immagini esilaranti raccontando con sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana durante l'ondata di calore. Ecco una selezione delle immagini e delle frasi più divertenti diventate virali.
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Ondata caldo in Europa, per l'Oms è emergenza sanitaria. VIDEO
A Palermo rischio di ondate di calore, livello di preallerta e pericolo di incendi
La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. Per la città di Palermo è previsto, anche per domani un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo), con temperature massime percepite di 33 gradi centigradi. Livello di preallerta e pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi.