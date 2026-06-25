Un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio a Saint-Gratien, nel Val-d'Oise, dopo essere rimasto solo in un'auto parcheggiata durante l'ondata di calore che sta interessando la Francia. A trovarlo nel veicolo sono stati i genitori. È il secondo caso simile nel Paese in pochi giorni, dopo la morte di due bambini a Carpentras ascolta articolo

Un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio a Saint-Gratien, nel dipartimento del Val-d'Oise, nella regione dell'Île-de-France, mentre si trovava da solo all'interno di un'auto durante l'ondata di calore che in questi giorni colpisce la Francia. Lo riferisce la polizia locale. Si tratta del secondo episodio del genere nel giro di pochi giorni, dopo la tragedia di Carpentras.

Il drammatico ritrovamento Il veicolo era parcheggiato nel vialetto dell'abitazione della famiglia, non lontano dalla stazione del Rer. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale actu.fr, il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di mercoledì, con temperature esterne vicine ai 40 gradi. Il bambino avrebbe detto ai genitori di essere stanco e di voler dormire, per poi uscire e salire da solo nell'auto senza che il padre o la madre se ne accorgessero. Sarebbero passati circa 45 minuti, stando alle prime testimonianze dei genitori raccolte dagli agenti, prima che la donna scoprisse il figlio privo di sensi nel veicolo. Leggi anche Francia, due bimbi morti in auto per il caldo a Carpentras

I soccorsi L'allarme è scattato alle 18:53. I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, hanno trovato il piccolo in arresto cardiorespiratorio. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per diversi minuti, non sono riusciti a far ripartire il cuore del bambino. Il decesso è stato constatato sul posto da un medico del Samu del Val-d'Oise. Sempre secondo actu.fr, la madre, sotto shock, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Pontoise. L'inchiesta per omicidio colposo Il padre è stato accompagnato in commissariato per essere ascoltato nell'ambito di un'inchiesta aperta per omicidio colposo. Le circostanze esatte della vicenda dovranno essere chiarite dagli accertamenti della polizia. LIVE Caldo africano sull'Italia, le ultime notizie