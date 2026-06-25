Il colpo di calore è la forma più grave, ma non l'unica. I crampi di calore sono contrazioni muscolari improvvise e dolorose, legate alla perdita di liquidi e sali dopo un'intensa attività fisica: non sono gravi di per sé, ma vanno trattati subito interrompendo lo sforzo, portando il bambino al fresco e offrendogli bevande con zuccheri e sali. L'esaurimento da calore compare invece quando il bambino non ha bevuto abbastanza in un ambiente molto caldo, con sintomi come sete intensa, debolezza, vertigini, nausea, mal di testa e aumento della sudorazione: occorre spostarlo subito al fresco, rimuovere gli abiti in eccesso, farlo idratare a piccoli sorsi e chiamare il 118.